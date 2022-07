Cum pot fi readusi turistii la Mamaia, devenita cea mai hulita statiune. "Barbatii vor sa-si scoata sotiile la dans"

Cu cateva decenii in urma, miile de turisti straini care isi petreceau vacantele in Mamaia vorbeau la superlativ despre statiune: "Plaja din Mamaia e cea mai buna din Europa". Acum, ei au devenit o amintire, insa nici romanii nu mai vor sa-si petreaca vara aici. Dovada, plajele, hotelurile si parcarile sunt goale. Mamaia nu mai e demult o statiune turistica, ci un cartier al Constantei, sunt de parere specialistii in turism, care spun, cu parere de rau, ca fosta perla a litoralului nu mai are ... citeste toata stirea