Cum s-a nascut povestea legendarului pilot al Ucrainei "Fantoma Kievului"

Pilotii de lupta ai Ucrainei sunt depasiti numeric de rusi si au devenit legendari - in parte datorita povestii unui presupus as al zborului numit "Fantoma Kievului". Se spune ca acest erou a doborat pana la 40 de avioane inamice - o isprava incredibila intr-o arena in care Rusia controleaza cerul. Dar acum Comandamentul Fortelor Aeriene Ucrainene a avertizat pe Facebook ca "Fantoma Kievului este un supererou-legenda al carui personaj a fost creat de ucraineni!"."Solicitam comunitatii ... citeste toata stirea