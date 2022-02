Cum sarbatoresc romanii Dragobetele, in plina "epoca" Omicron. Ce evenimente au loc pe 24 februarie

In mai multe orase din tara sunt anuntate, pentru joi, 24 februarie, evenimente legate de replica traditionala a romanilor - Dragobetele - la cosmopolitul Valentine's Day. Dragobetele, vechea sarbatoare a iubirii la romani, aduce romanilor, si in acest an - chiar daca pandemia nu s-a potolit - cateva evenimente interesante. Mai putine decat altadata, dar suficiente cat sarbatoarea din 24 februarie sa nu treaca in uitare. Peste tot, organizatorii au anuntat ca regulile de distantare fizica si de ... citeste toata stirea