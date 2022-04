Cum se apara USR in scandalul comenzilor uriase de vaccin anti-COVID: Ordinul a venit de la Citu

Sursa: Evenimentul Zilei Joi, 21 Aprilie 2022, ora 05:42 26 citiri

Scandalul pe comenzile uriase de vaccin anticovid ia amploare. Toata lumea acuza pe toata lumea, pierderile vor fi mari si inca nu se stie ce se va intampla in urmatorii doi ani. Pana acum, 2 milioane de doze de vaccin anticoronavirus au expirat, paguba fiind de 6 milioane de euro. Interesul pentru vaccinare a scazut, iar in Romania trebuie sa mai soseasca 39 de milioane de doze in urmatorii doi ani.

Ministrul Sanatatii de la data incherii contractelor era de la USR. Liderul interimar al ...