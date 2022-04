Cum va ataca Rusia noua linie de front a Ucrainei? Cum s-a pregatit armata ucraineana? Luptele "vor aminti de cel de-al Doilea Razboi Mondial"

Conflictul din Ucraina s-a mutat in estul tarii, unde fortele ucrainene sunt intarite de lupta si bine pregatite. Analistii cred ca cele mai bune unitati ale Ucrainei se afla in est si ca asteapta in transee si alte pozitii fortificate. Pana acum, trupele ucrainene au rezistat puternic asaltului rusesc, dar ar putea fi depasite numeric de fortele ruse care avanseaza in unele zone, scrie BBC.Unde se vor duce bataliile cheie?Oficialii de la Moscova au spus ca prioritatea fortelor ruse este acum ... citeste toata stirea