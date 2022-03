Cutremur in Guvernul Ciuca. Vrea sa-i dea afara. Citu a rabufnit: E un moment bun. Ce ministri sunt vizati. Surse

Sursa: Evenimentul Zilei Sambata, 19 Martie 2022, ora 05:42 28 citiri

Florin Citu vrea sa discute despre demiterea unor sefi ai unor institutii guvernamentale, au sustinut surse politice din interiorul partidului liberalilor. Deciziile privind remanierea unui ministru pot sa fie luate doar atat timp cat partenerii de guvernare isi exprima consensul in acest sens.

Florin Citu vrea sa discute despre demiterea unor ministri

"Citu, dupa discutii in interiorul partidului, se gandeste la o discutie serioasa despre remanieri in Guvern. PNL este pe crestere si este un ...