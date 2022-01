Cutremur pe scena politica. Rares Bogdan arunca bomba serii. E fuziunea momentului

Sursa: Evenimentul Zilei Sambata, 15 Ianuarie 2022, ora 05:42 36 citiri

Europarlamentarul PNL Rares Bogdan a vorbit, vineri seara, despre fuziune PNL cu cele doua partide cotate sub pragul electoral. El a explicat ca PNL se afla intr-o perioada foarte complicata si prin aceste miscari, incearca sa stranga, "bob cu bob" cateva puncte electorale.

"PNL a avut perioade mai complicate in care au existat 5-6 forte politice pe scena politica si perioade in care toate aceste forte s-au strans. Este foarte important ca PNL sa reuseasca sa adune toate aripile care au plecat ...