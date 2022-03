Dan Carbunaru: Statul roman a cheltuit 30,5 milioane de euro pentru a gestiona criza refugiatilor. Circa 80 mii cetateni ucraineni au ales sa ramana in Romania

Purtatorul de cuvant al Guvernului, Dan Carbunaru, a declarat ca aproximativ 80.000 de cetateni din Ucraina au ales sa ramana in Romania, dintre cei peste 500.000 care au trecut granita din cauza conflictului militar din tara lor. Sunt 30.000 de copii, dintre care unii au fost preluati in grija statului roman. Dan Carbunaru a afirmat, sambata, ca multi copii sositi din Ucraina au nevoie de integrare in sistemul educational sau in cel de sanatate din Romania."In acest moment sunt circa 80.000 ... citeste toata stirea