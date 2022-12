Dan Negru sustine ca nu Austria sau Olanda sunt vinovate pentru ca Romania nu a intrat in Schengen: A fost esecul unor politicieni slab pregatiti

Sursa: Evenimentul Zilei Sambata, 10 Decembrie 2022, ora 05:39 37 citiri

Refuzul Austriei in ceea ce priveste aderarea Romaniei la spatiul Schengen a general un val de reactii in mediul online. Dan Negru spune insa ca nu trebuie sa dam vina pe Austria sau pe Olanda in cazul esecului Romaniei.

Prezetatorul TV a declarat ca in politica romaneasca sunt multe persoane care nu au pregatire de specialitate. Dan Negru spune ca si lui i s-a propus de mai multe ori sa candideze, desi nu are niciun fel de studii in domeniu.

"Acolo unde fiecare da vina pe celalalt, toata lumea ...