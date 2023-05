Robert Negoita este implicat in tot mai multe scandaluri in ultima perioada. Dupa disputa cu Nicusor Dan privind palmierii de la Piata Unirii, primarul Sectorului 3 a intrat in conflict si cu Daniel Baluta. Primarul Sectorului 4 care l-a acuzat pe Negoita de furt intelectual. Cearta dintre cei doi edili a inceput de la pasajul suprateran de la iesirea spre Autostrada Soarelui, unde Negoita a anuntat ca va planta palmieri.Tribunalul Bucuresti a decis sa suspende lucrarile de construire ale ... citeste toata stirea