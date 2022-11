Daniel Buda, europarlamentar PNL, despre problemele din sectorul agricol: Avem nevoie de niste culturi care sa permita prevenirea foametei

Sursa: Evenimentul Zilei Luni, 14 Noiembrie 2022, ora 10:32

Invitat in emisiunea Be E.U de la Antena 3 CNN, Daniel Buda, europarlamentar PNL, a vorbit despre problemele din sectorul agricol cu care se confrunta Romania in prezent.

"Evident ca sunt foarte multe provocari in ceea ce inseamna sectorul agricol, insa vreau sa va spun un lucru, un lucru bun pentru fermierii din Romania si din Uniunea Europeana.

Am avut deja o discutie in cadrul grupului parlamentar de unde provin eu, din Partidul Popular European, unde am verbalizat, atat eu cat si alti ...