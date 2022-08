Daniel Cadariu a anuntat un nou program de promovare turistica. 1,5 milioane de euro pentru o agentie de publicitate, influenceri si televiziuni

Miercuri, 31 August 2022

Un nou program de promovare turistica a Romaniei, in valoare de 1,5 milioane euro, a fost anuntat marti, 30 august, de ministrul Antreprenoriatului si Turismului Daniel Cadariu. Politicianul a mai spus ca aproape o treime din suma, respectiv 409.000 euro, vor fi folositi doar pentru dezvoltarea unui site de promovare.

Prin intermediul unei agentii de publicitate vor fi angajati influenceri care sa promoveze calatoriile in Romania in fata britanicilor si germanilor. Pentru acest lucru va fi ...