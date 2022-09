Daniel Florea, suparat ca partidul nu l-a propus candidat la alegerile pentru Primaria Sectorului 5. Ce a spus deputatul despre fiul lui Piedone

Deputatul Daniel Florea, care in trecut a ocupat functia de primar al Sectorului 5, a transmis Biroului permanent al Camerei Deputatilor ca demisioneaza din PSD si ca, de pe 1 septembrie isi va continua activitatea ca parlamentar neafiliat.

Daniel Florea se retrage din PSD si ramane deputat neafiliat

"Astazi (n.a. 1 septembrie) am demisionat din Partidul Social Democrat. Este o decizie asumata, gandita indelung si in deplina conformitate cu principiile mele personale, profesionale si politice. ...