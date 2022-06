Daniel Funeriu anunta ca partidul USR se afla in moarte clinica: "Cauzele: aroganta cosmica si prostia"

Sursa: Evenimentul Zilei Miercuri, 15 Iunie 2022, ora 05:42 24 citiri

Daniel Funeriu, fost ministrul al Educatiei, Cercetarii si Inovarii in Romania, face un bilant al esecurilor USR, de la conflictele interne, pana la ideologia de partid, despre care Funeriu spune ca nu este nicidecum de dreapta, ci profund progresista.

USR, lipsit de ideologie si macinat de conflicte interne, spune Funeriu

"1. Bilantul primarilor lor e vazut catastrofal in majoritatea cazurilor, amestecat in altele. Pacat de cei care chiar pare ca misca, 2. Sunt implicati in conflicte interne ...