Daune de sute de mii de euro pentru grefiere si IT-isti care lucreaza in conditii improprii: "De pantofi cu toc nici nu poate fi vorba"

Tribunalul Bucuresti a obligat Tribunalul Valcea si Curtea de Apel Pitesti sa plateasca unui numar de 15 grefiere si IT-isti de la Tribunalul Valcea daune morale de peste 250.000 de euro pentru conditii improprii de munca. In procesul de la Tribunalul Bucuresti, grefierele si IT-istii din Valcea au cerut daune morale sustinand ca " isi desfasoara activitatea in conditii total improprii, inumane, periculoase pentru sanatate si injositoare, nu numai pentru un grefier/specialist IT, ci si pentru ... citeste toata stirea