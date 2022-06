David Popovici, decorat de Iohannis. Rezultatele sportivului, un castig urias pentru Romania

Presedintele Klaus Iohannis a decis sa il decoreze pe sportivul David Popovici cu cea mai inalta distinctie a statului roman, Ordinul National "Steaua Romaniei" in grad de Cavaler, si pe antrenorul Adrian Radulescu cu Ordinul National "Pentru Merit" in grad de Cavaler, "in semn de apreciere pentru contributia remarcabila in atingerea excelentei sportive". "Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a decis sa il decoreze pe sportivul David Popovici cu cea mai inalta distinctie a statului roman, ... citeste toata stirea