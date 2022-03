De ce are nevoie Putin de luptatori ceceni in razboiul din Ucraina. Impasul lui Ramzan Kadirov

Desi invazia Ucrainei este razboiul lui Putin, exista inca un om al carui nume va fi asociat cu distrugerile devastatoare declansate de Moscova: liderul cecen Ramzan Kadirov. Un aliat al lui Putin, Kadirov are interesul sa arate de ce este in stare, alaturandu-se acestui razboi pentru a-si consolida puterea interna, dar nu-si poate permite sa aiba prea multe pierderi. Asadar, el e prins intre tendinte contradictorii, arata o analiza The Guardian. Fortele cecene au fost implicate in mai multe ... citeste toata stirea