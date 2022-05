De ce armata Ucrainei mai foloseste o mitraliera veche de 100 de ani? VIDEO

Fortele ucrainiene lupta impotriva invadatorilor rusi cu un model de mitraliera care au intrat in serviciu cand Ucraina facea parte din Imperiu Rus condus de un tar. Mitraliera Maxim M1910 cantareste 68 de kilograme si are un scut blindat fixat pe un suport distinctiv pe doua roti care permite tractarea sa de catre un vehicul sau manevrat de echipajul de arma. A fost introdusa pe campurile de lupta in 1910, fiind o versiune de fabricatie ruseasca a primei mitraliere cu adevarat automata, ... citeste toata stirea