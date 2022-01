De ce au fost acoperite de o cantitate mare de praf imobilele din Voluntari, Ilfov

Politia Ilfov a anuntat ca face cercetari pentru distrugere din culpa dupa ce, joi, la o fabrica de ciment din Voluntari au fost "probleme" la instalatia de umplere a unui siloz, iar o cantitate de praf de ciment s-a imprastiat in atmosfera si s-a depus pe imobile. "In cursul zilei de astazi, in jurul orei 12:25, Inspectoratul de Politie al Judetului Ilfov a fost sesizat cu privire la faptul ca in orasul Voluntari s-a auzit o explozie, de la o fabrica de ciment din localitate. La fata locului ... citeste toata stirea