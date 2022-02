De ce doar in Romania Valul 5 COVID-19 continua sa umple Sectiile de Terapie Intensiva si cimitirele

Romania se apropie din nou de cifrele din valul 4 de pandemie: circa 1.200 de pacienti la Terapie Intensiva si 193 de decese in 24 de ore. Foarte mult, apreciaza expertii, care spun ca acest lucru nu se intampla si in alte tari, desi Omicronul infecteaza tot ce prinde peste tot in lume. Valul 5 al actualei pandemii de SARS-CoV-2 din Romania tinde sa fie la fel de virulent ca precedentul. Asta in ciuda circulatiei variantei dominante Omicron, considerata mai "blanda". Marti, cifrele oficiale ... citeste toata stirea