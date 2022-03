De ce este Romania campioana UE la morti in accidente rutiere. Cei mai multi morti pe sosele sunt barbati

Anul trecut, in Romania s-au inregistrat 93 de decese cauzate de accidente rutiere la un milion de locuitori, dublu fata de media UE, iar cauzele raman infrastructura proasta si slaba pregatire a soferilor Cu peste 90 de decese cauzate de accidente rutiere la un milion de locuitori, Romania a continuat si anul trecut sa conduca intr-un top al deceselor in urma accidentelor rutiere din Uniunea Europeana. Conform datelor oficiale comunicate de la Bruxelles, in 2021, cele mai sigure drumuri au ... citeste toata stirea