De ce oligarhii ii raman loiali lui Vladimir Putin in ciuda sanctiunilor

In lumea oligarhilor lui Putin, lucrurile sunt rareori ceea ce par, scrie Linette Lopez in Insider. Cand miliardarul si oligarhul rus Roman Abramovici, aflat la Kiev in calitate de mediator neoficial al discutiilor de pace, a inceput sa aiba simptome de decojire a pielii si de vedere in ceata l-ar fi intrebat pe doctor: "Murim?" Otravirea este una din metodele favorite ale Kremlinului. Substantele toxice lasa urme vizibile, transmitand un mesaj raspicat de la Moscova: putem doza letal si nu ... citeste toata stirea