De ce sar in aer zeci de metri turelele tancurilor rusesti VIDEO

In tancurile rusesti, munitia este pastrata in turela tancului, neprotejata, iar in momentul in care acesta este atacat, are loc o reactie in lant: toate proiectilele explodeaza, iar turela se comporta ca dopul unei sticle de sampanie. Armamentul antitanc de origine occidentala s-a dovedit nemilos in Ucraina si a decimat tancurile rusesti, dar modul in care acestea sunt distruse arata ca echipajele nu au avut, practic, nicio sansa de scapare. Turelele se desprind de pe tancuri si sar si la zeci