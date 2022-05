De ce Ucraina este decisa sa nu renunte la Insula Serpilor. Expert militar roman: "Moscova va avea imediat pretentii daca Putin ramane cu insula"

Ucraina va lupta pentru controlul asupra Insulei Serpilor din Marea Neagra "cat va fi necesar", a declarat vineri seful serviciilor de informatii al armatei ucrainene, Kirilo Budanov, informeaza Reuters. "Oricine controleaza insula poate in orice moment sa blocheze deplasarea de nave civile din toate directiile spre sudul Ucrainei", a spus Kirilo Budanov intr-o interventie televizata.Reluarea luptelor in ultimele zile in jurul Insulei Serpilor ar putea deveni o batalie pentru control asupra ... citeste toata stirea