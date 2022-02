De pe scena X Factor direct in Parlamentul Romaniei. "Am tras o betie si am o stare de greata..."

Sursa: Evenimentul Zilei Miercuri, 02 Februarie 2022, ora 05:42 28 citiri

Cristian Viasu s-a stins din viata pe 21 ianuarie, iar Virgil Marius Bob a ajuns noul senator USR. Acesta are 51 de ani, este din Salaj, iubeste muzica si glumele.

In noiembrie 2020, noul senator a participat la X Factor, concursul muzical de pe Antena 1. Virgil Marius Bob s-a prezentat cu un refren din studentia sa, "Nu mai beau". Juratii au fost fascinati de carisma sa, de melodia aleasa si i-au dat trei de "DA".

"Am tras o betie si am o stare de greata...

Nu mai beau, nu mai beau!

Am capul ...