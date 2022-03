Demisia momentului in Parlament! Tocmai a renuntat la functie. Unde va ajunge. FOTO

Sursa: Evenimentul Zilei Marti, 08 Martie 2022, ora 05:42 41 citiri

Asadar, deputatul social-democrat Nicusor Halici si-a anuntat demisia dupa ce a fost numit prefect al judetului Vrancea. Numirea lui Nicusor Halici vine dupa doua luni si jumatate de la demiterea prefectului de Vrancea, liberalul Gheorghita Berbece. Berbece a fost nevoit sa paraseasca postul in urma intelegerii de la nivel guvernamental cu PSD, partid caruia i-a revenit functia de prefect la Vrancea.

Subsemnatul Nicusor Halici, deputat ales in Circumscriptia 41 Vrancea, avand in vedere ...