Demisia momentului in politica. Un apropiat al lui Dacian Ciolos paraseste USR. Se pregateste un nou proiect politic

Sursa: Evenimentul Zilei Luni, 30 Mai 2022, ora 05:43 26 citiri

Fostul ministru Ciprian Teleman si-a anuntat retragerea din partidul condus de Catalin Drula prin intermediul unui mesaj pe care l-a postat pe un grup intern. El a fost presedinte al organizatiei PLUS Ilfov, formatiune condusa de Dacian Ciolos, inainte de fuziunea cu USR.

In mesajul pe care l-a transmis membrilor USR, in care si-a anuntat demisia din partid, Ciprian Teleman le-a multumit celor care l-au sustinut si a anuntat ca va promova orice proiect care va duce la modernizarea Romaniei. ...