Demisia momentului in Romania. Scandal urias, se cere interventia premierului Ciuca

Sursa: Evenimentul Zilei Marti, 18 Ianuarie 2022, ora 05:44

Presedintele Institului pentru Investigarea Crimelor Comunismului si Memoriei Exilului Romanesc (IICCMER), Alexandra Toader, a demisionat din functia pe care a ocupat-o in urma cu un an. Ea si-a justificat demisia invocand piedicile pe care le-a intampinat in desfasurarea activitatii, in fruntea Institutului. De asemenea, a aratat ca viata sa privata a fost rascolita si pusa pe tapet de cei care au contestat-o.

Alexandra Toader si-a oficializat actul de demisie luni, 17 ianuarie, si a anuntat-o ...