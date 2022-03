Demisia momentului in Romania! Scandalul facturilor face prima victima

Sursa: Evenimentul Zilei Joi, 03 Martie 2022, ora 05:46 27 citiri

Alexandru Stanescu, fratele secretarului general PSD Paul Stanescu, a demisionat din functia de vicepresedinte al Autoritatii Nationale de Reglementare in Energie (ANRE). Acesta a fost numit in functie la finalul anului trecut, cand au aparut multe critici in spatiul public.

Numirea lui Alexandru Stanescu a provocat mare valva in spatiul public, asta pentru ca nu avea nicio legatura in domeniul energiei. Fretele secretarului general al PSD s-a remarcat de-a lungul timpului cu afaceri in ...