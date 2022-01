Demisie de rasunet in PNL! Cutremur pe scena politica. A anuntat chiar acum

Sursa: Evenimentul Zilei Luni, 17 Ianuarie 2022, ora 05:42 27 citiri

Totodata, el le cere tuturor liberalilor autentici sa ia de urgenta cea mai buna decizie pentru ei si pentru electorat. "Dupa trei ani de la intrarea mea in politica alaturi de PNL, am decis sa DEMISIONEZ din functia de Prim-Vicepresedinte si din calitatea de membru al PNL.

Mi-a fost foarte greu sa iau aceasta demisie si ma despart de PNL cu sufletul apasat. Am convins peste 70.000 de argeseni sa ne voteze in campania pentru alegerile locale, aratand ca suntem oameni seriosi, loiali ...