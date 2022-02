Demisie fulger in Romania. Klaus Iohannis a semnat decretul de eliberare din functie

Joi, 10 Februarie 2022

Presedintele Romaniei a semnat astazi, 9 februarie, decretul privind eliberarea din functie a Irinei-Dumitrita Solomon, membru in Consiliul director al Fondului Roman de Dezvoltare Sociala.

Irina-Dumitrita Solomon era la al doilea mandat, fiind numita in Consiliul director al FRDS pentru prima data in 2017. Cea de a doua numire a venit in noiembrie 2021. Decizia de eliberare din functie vine in urma demisiei.

Fondul Roman de Dezvoltare Sociala (FRDS) este un organism de interes public infiintat ...