Demisie la varful USR. Monica Berescu renunta la rolul de membru in Biroul National al partidului: Faliile deja existente in acest partid se vor adanci

Deputatul USR Monica Berescu si-a anuntat demisia din Biroul National al USR, motivand ca este gresit pentru viitorul politic al unei organizatii sa incurajezi parlamentarii sa plece din partid. "Am luat decizia de a demisiona din rolul de membru al Biroului National. Cred ca este gresit pentru organizatie si pentru viitorul ei politic sa incurajezi parlamentarii sa plece, in conditiile in care tocmai ieri demisionase o colega, iar un altul fusese exclus (abuziv, in conditiile in care sunt cel ... citeste toata stirea