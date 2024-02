Demisie neasteptata din AUR. George Simion pierde un deputat

Enachi Raisa, deputat AUR, a anuntat in plenul Camerei Deputatilor ca isi da demisia din partid, precizand ca va activa ca independent.George Simion pierde un deputat"Va anunt ca de astazi imi dau demisia si nu mai fac parte din grupul AUR. Voi activa ca deputat independent", a spus deputatul in sedinta plenului Camerei Deputatilor.Ne puteti urmari si pe Google NewsRaisa Enachi a fost aleasa deputat in circumscriptia electorala nr. 39 din Vaslui. La varsta de 42 de ani, Enachi si-a ... citește toată știrea