Deputatul atacat este Dan Perciun, presedintele comisiei parlamentare protectie sociala, sanatate si familie. Femeia l-a atacat pe alesul poporului in momentul cand acesta venea la Parlament. Deputatul a fost numit cu cuvinte injuroase si lovit de femeia suparata pe autoritati."Eu sunt in drum, nu am unde pune capul...Tu trebuie sa faci ordine in tara asta. De ce, dobitocule, stai ... citeste toata stirea