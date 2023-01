Deputatul AUR Dumitru Focsa, explicatii dupa ce si-a agresat nevasta. Ce il scotea din minti la partenera sa

Sursa: Evenimentul Zilei Sambata, 07 Ianuarie 2023, ora 05:40 22 citiri

Deputatul AUR Dumitru Focsa a fost reclamat la Politie de sotie sa. Femeia spune ca a fost agresata de acesta in fata fetitei lor. Politicianul spune acum ca regreta incidentul, dar ca nu a mai putut suporta crizele de gelozie ale sotiei.

"Am considerat ca trebuie sa stiti "din gura acuzatului" adevarul. Nu vreau sa conving pe nimeni, nu ma disculp, dar exista in viata fiecaruia, momente cand esti depasit de situatie. Din dorinta de a face cat mai mult din pozitia in care am fost investit la ...