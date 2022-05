Deputatul Daniel Rusu si-a anuntat demisia din AUR in plenul Camerei Deputatilor. Reactia lui George Simion

Deputatul Daniel Rusu a anuntat, miercuri, ca isi da demisia din grupul parlamentar al Aliantei pentru Unirea Romanilor (AUR), dar sustine ca isi va continua activitatea ca deputat neafiliat.

"Avand in vedere neconcordantele de tip ideologic si administrativ care au aparut intre subsemnatul si grupul pe care il reprezentam, grupul AUR, in calitate de vicelider, vreau sa imi anunt astazi iesirea din grupul AUR si vreau sa va anunt ca voi ramane in continuare ca deputat neafiliat, in grupul ...