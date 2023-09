Deputatul Robert Sighiartau sustine ca Marcel Ciolacu are un interes personal de a mentine PNL sub pragul de 10% in sondaje. Si asta pentru a-si consolida sansele de a deveni presedintele Romaniei.Robert Sighiartau acuza ca PSD si Ciolacu urmaresc sa slabeasca PNLDeputatul a facut aceste declaratii in contextul in care PNL a subliniat ca pozitia sa nu reflecta opinia oficiala a partidului. Aceasta distantare intervine in urma criticilor exprimate de Sighiartau la adresa PSD."Domnul Marcel ... citeste toata stirea