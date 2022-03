Desfasurare de forte in Marea Mediterana. Ce arsenal are NATO si cu ce nave vor sa contracareze rusii

Moscova a trimis 16 nave de razboi, majoritatea construite in anii '70-'80, dar posibil modernizate in timp, in Marea Mediterana, cu misiunea de a monitoriza trei portavioane NATO si gruparile de lupta ale acestora. Pe fondul razboiului din Ucraina, in Marea Mediterana situatia este tot mai incordata. Aici, o flota de 16 nave militare rusesti incearca sa dea o replica celor trei portavioane occidentale si gruparilor navale ale acestora. Prin plasarea in zona, navele Aliate acopera sprijinul ... citeste toata stirea