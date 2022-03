Dezastrul demolarilor. Motivul pentru care Ceausescu a ras de pe fata pamantului cartierul Uranus

Sute de cladiri au cazut sub lama buldozerelor socialiste, in anii 80, pentru a face loc viselor marete ale lui Nicolae Ceausescu. Cartierul Uranus din Bucuresti a fost ras de pe fata pamantului pentru a lasa loc noului centru civic. Motivul pentru care fostul dictator a decis demolarea cartierului Uranus, aflat in zona Parcul Izvor, Casa Poporului, Casa Academiei, a fost legat de faptul ca terenul ar fi foarte sigur pentru edificarea noilor cladiri. Palatul Parlamentului a fost construit pe ... citeste toata stirea