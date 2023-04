A patra intalnire a ministrilor de Interne roman si austriac, pe anul acesta, are loc miercuri la Bucuresti. Nu va fi pusa in discutie o data fixa pentru 2023, dar Lucian Bode si omologul lui vor semna acorduri importante ce tin de securitatea transfrontaliera.Asa cum a precizat Gerhard Karner inaintea vizitei la Bucuresti, "Romania si Austria doresc sa continue sa coopereze indeaproape in domeniul securitatii. Obiectivul nostru comun este de a continua sa exercitam presiuni asupra Comisiei ... citeste toata stirea