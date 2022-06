Dezintegrarea USR lasa partidul si fara parghii parlamentare

Uniunea Salvati Romania a ramas, dupa un nou val de plecari din partid, fara numarul necesar de senatori si deputati pentru a depune sesizari la Curtea Constitutionala, unul dintre instrumentele cele mai importante ale unei formatiuni aflate in opozitie. Mai precis, formatiunea condusa interimar de Catalin Drula a ajuns sub pragul de 50 de deputati si 25 de senatori, fiind nevoie ca macar la unul din cele doua foruri parlamentare sa aiba numarul necesar pentru sesizari. In prezent, USR mai are ... citeste toata stirea