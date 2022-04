Dezvaluirea momentului despre Elena Udrea! Ce i se va intampla in Romania? Conditii speciale de detentie

Sursa: Evenimentul Zilei Joi, 21 Aprilie 2022, ora 05:41 25 citiri

Dupa ce s-a plans autoritatilor bulgare de conditiile de detentie din Romania, iata ca Elena Udrea primeste promisiuni cu privire la modul in care va fi tratata in inchisoare, dupa extradarea in Romania. Cosmin Dorobantu, presedintele Federatiei Sindicatelor din Administratia Nationala a Penitenciarelor, a vorbit despre conditiile in care fostul ministru va ispasi pedeapsa.

Oficialul a precizat ca Elena Udrea este o persoana vulnerabila si avand in vedere statul sau, va fi incarcerata ...