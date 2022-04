Dezvaluirea momentului in politica! Cine ii va lua locul lui Nicolae Ciuca in fruntea Guvernului. Marcel Ciolacu a spus clar

Sursa: Evenimentul Zilei Vineri, 08 Aprilie 2022, ora 05:41 22 citiri

Marcel Ciolacu, presedintele PSD, a vorbit despre perioada in care functia de prim-ministru al Romaniei va apartine social-democratilor. Chiar daca l-au acceptat pe Nicolae Ciuca in cazul perioadei dedicata liberalilor, se pare ca nu isi doresc ca acesta sa ramana in functie si dupa 2023.

Inainte de a forma o coalitie, partidele au ajuns la un numitor comun, atat PSD, cat si PNL avand cate jumatate din perioada de guvernare.

"Eu nu am dusmani in politica, eu am adversari politici. Este un ...