Dezvaluiri despre relatia lui Marcel Ciolacu cu Gabriela Firea. Pare de necrezut, dar adevarul a fost aflat

Sursa: Evenimentul Zilei Sambata, 10 Septembrie 2022, ora 05:40 72 citiri

Presedintele PSD Marcel Ciolacu a declarat ca are de gand sa cultive spiritul de echipa in partidul sau, departe de "dezbinare si invrajbire". Pe langa asta, Ciolacu spune ca Gabriela Firea, ministru al Familiei si Egalitatii de Sanse, ii este o buna prietena.

Marcel Ciolacu, despre sansele lui Nicusor Dan in fata Gabrielei Firea

"Gabriela Firea este si colega mea, si prietena mea. Amandoi invatam unul de la altul. Avem si pareri diferite, este un lucru normal, un lucru care asigura pana la ...