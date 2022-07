Dezvaluiri din dosarul fostului trezorier PSD. In ce tari exotice au avut loc excursii pe banii partidului pentru familie si alti social-democrati

Rechizitoriul intocmit de procurorii DNA in dosarul in care fostul trezorier PSD, Mircea Draghici, a fost acuzat de delapidare si utilizarea subventiilor in alte scopuri arata cum mai multi membri PSD au folosit banii de la stat pentru a organiza vacante in Republica Dominicana, Singapore, Bali sau Tenerife, relateaza Main News. Potrivit rechizitoriului transmis la solicitarea Main News, intre anii 2017 si 2018, Mircea Draghici ar fi efectuat mai multe plati catre o agentie de turism."SC (...) ... citeste toata stirea