Diana Sosoaca a obligat inspectorii ANAF sa ii arate de ce i-au fost poprite conturile. Cati bani a pierdut senatoarea

Sursa: Evenimentul Zilei Sambata, 12 Noiembrie 2022, ora 05:40 25 citiri

Diana Sosoaca a declarat magistratilor de la Judecatoria Sectorului 2 ca a ramas fara 150.000 de lei din conturile sale. De asemenea, ANAF, Agentia Nationala de Administrarea Fiscala, a inceput executarea silita pentru alti 40.000 de lei. Senatoarea are poprire pe conturi pentru ca are o datorie de 30.000 de euro. Agentia sustine ca aceste sume provin din amenzi din perioada pandemiei, dar si din impozite datorate din activitatea de avocat.

In acest context, fostul membru AUR a dat in judecata ...