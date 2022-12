Diana Sosoaca ameninta "prostituatele politice, incultele, agramatele, stupidele": Ne vedem in fata procurorului. Ce acuzatii i se aduc

Sursa: Evenimentul Zilei Joi, 15 Decembrie 2022, ora 05:40 27 citiri

Diana Sosoaca a fost acuzata ca s-ar fi implicat in privatizarea Petrom. Mai exact, Diana Sosoaca a fost prezenta, in 2004, in spatele premierului Adrian Nastase in momentul in care guvernul PSD a vandut atunci Petrom catre OMV - compania austriaca.

"Cine controleaza Petrom controleaza economia, controleaza si politica", a declarat atunci Adrian Nastase.

In acest context, Diana Sosoaca a revenit la acest subiect, scriind pe retelele de socializare un mesaj extrem de dur pe care-l adreseaza ...