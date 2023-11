Diana Sosoaca este de profesie avocat. Senatoarea a fost aleasa pe lista celor de la AUR din partea Partidului Neamului Romanesc. Se poate spune ca este una dintre cele mai controversate figuri din politica. Dincolo de toate, putini stiu ce salariu incaseaza Diana Sosoaca de la Senat.Diana Sosoaca castiga mai mult decat sotul eiDiana Sosoaca este una dintre politicienele care iese in evidenta datorita declaratiilor sale de la tribuna Parlamentului. Inca din momentul in care a aparut in ... citeste toata stirea