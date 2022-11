Diana Sosoaca il plange pe Ceausescu: Oamenii nu aveau curent, nu aveau energie, faceau economii, pentru ca Ceausescu platea datoriile

Sursa: Evenimentul Zilei Miercuri, 16 Noiembrie 2022, ora 05:41 29 citiri

Camera Deputatilor si Senatul s-au reunit, luni, in sedinta comuna solemna consacrata comemorarii a 35 de ani de la Revolta Anticomunista de la Brasov din 15 noiembrie 1987, iar Diana Sosoaca nu a putut sa nu isi faca simtita prezenta. Ea le-a reamintit politicienilor si presedintelui Klaus Iohannis ca oamenii au iesit in strada in 1987, dar ca Nicolae Ceausescu nu era un dictator. Ea a precizat ca fostul lider al Romaniei a facut ceva pentru popor, spre deosebire de cei care conduc tara in ...