Diana Sosoaca, scenariu conspirationist despre viitorul Romaniei: "Exista o factiune ce porneste din Iasi"

Senatoarea Diana Sosoaca este cunoscuta pentru simpatiile pe care le nutreste fata de regimul lui Vladimir Putin, dar si pentru tonul agresiv cu care isi sustine punctele de vedere in dauna argumentelor. Senatoarea are numeroase certitudini cu privire la aproape toate temele sensibile dezbatute in spatiul public. De aceasta data, desi in contratimp fata de ceilalti politicieni, Sosoaca a abordat tema legii minoritatilor promulgata de Volodimir Zelenski."Drept multumire pentru modul in care ... citeste toata stirea